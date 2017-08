"En bij nieuwe appartementen is het nog opvallender. In 1990 was een nieuw appartement gemiddeld 123 vierkante meter groot, vorig jaar was dat nog maar 66 vierkante meter." Dillen vindt dat een opvallende tendens.

"Dat is nog een pak kleiner dan een gemiddeld appartement in Wallonië. Tot een paar jaar terug waren appartementen in Vlaanderen groter, maar door de stijgende prijzen, zijn we dus anders gaan bouwen."

Al is er volgens Dillen nog een andere reden. "Wie een nieuw huis zet, moet zich aan heel strenge regels houden wat betreft isolatie en ventilatie. Dat maakt bouwen ook een stuk duurder. In se is dat geen groot probleem, want een hoogrendementsglas of zonnepanelen betalen zichzelf na verloop van tijd terug. Maar als je bouwt, moet je natuurlijk én die dure bouwgrond én die kosten in duurzame energie in één keer doen."