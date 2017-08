En daar doet België het minder goed. We trekken wel heel wat migranten aan, maar slechts een kwart van hen is hooggeschoold, blijkt uit cijfers van 2011. "Maar wat erger is", zegt Denys, "als één van de weinige OESO-landen, slaagde België er in 10 jaar tijd (tussen 2001 en 2011) niet in om dit aandeel op te trekken. En het ziet er niet naar uit dat dat nu anders is."

Maar hoe kun je dan hoogopgeleide buitenlandse werknemers overtuigen om in jouw land te komen werken? De onderzoekers geven 3 factoren aan die kunnen helpen: hoge lonen, veelvuldig gebruik van het Engels (een taal die de meeste buitenlandse hoogopgeleiden machtig zijn), en lage belastingen.

Maar net op die punten blijkt ons land middelmatig tot ronduit slecht te scoren. En dus is er nog werk aan de winkel, vindt Denys, want we hebben niet de luxe om die hooggeschoolde buitenlanders links te laten liggen.