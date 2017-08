"Zelfs in een grootstad als Brussel kun je wilde slangen vinden"

Zo'n 100-tal vrijwilligers van natuurorganisaties speuren sinds begin dit jaar naar reptielen en amfibieën in het Brussels Gewest. Op vraag van Leefmilieu Brussel registreren ze er alle kikkers, slangen of salamanders die ze tegenkomen. De bedoeling is om een nieuwe amfibieën- en reptielenatlas op te stellen, want de vorige atlas is na 12 jaar verouderd.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Zelfs in een grootstad als Brussel kun je wilde slangen vinden"

Zo'n 100-tal vrijwilligers van natuurorganisaties speuren sinds begin dit jaar naar reptielen en amfibieën in het Brussels Gewest. Op vraag van Leefmilieu Brussel registreren ze er alle kikkers, slangen of salamanders die ze tegenkomen. De bedoeling is om een nieuwe amfibieën- en reptielenatlas op te stellen, want de vorige atlas is na 12 jaar verouderd.