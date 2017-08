Dylan: "Hiv is en blijft nog altijd een taboe. Een paar weken geleden heb ik iemand leren kennen en het klikte goed. Maar opeens vertelde hij me dat zowel zijn moeder als broer het niet mochten weten, "want anders zouden ze me buiten smijten". Dat is opnieuw een taboe maken van hiv, en dat zou niet mogen. Daarom vind ik het belangrijk om erover te kunnen spreken."

Wim: "Onze slogan ("Let's bring hiv out of the closet") is herkenbaar. Het is Gay Pride, iedereen is al uit de kast moeten komen voor zijn of haar geaardheid. Voor hiv is dat een beetje gelijkend. Je moet ervoor uitkomen en dat is niet al te gemakkelijk. Misschien zelfs moeilijker. Door deze slogan uit te dragen tijdens de Pride kunnen mensen meer herkenning en erkenning voelen.”

"Dankzij de medicatie is hiv geen doodvonnis meer. Het is wel nog een chronische ziekte. Door onwetendheid reageren mensen soms raar. Daarom lopen we hier. We gaan geen uren in discussie met mensen langs de kant, maar ze kijken wel. Ze weten niet of je hiv-positief bent, want er lopen ook sympathisanten mee. Tegelijkertijd zorgt onze percussiegroep voor een leuke sfeer. We trekken aandacht, maar vooral positieve. Voor mij is het belangrijk dat we er normaal over doen. Wij zien er ook niet ziek uit (lacht)."