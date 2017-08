Volgens weerman Frank Deboosere was het gisteren de voorlopig warmste dag van de maand augustus, zo meldt hij op Twitter. Op veel plaatsen klom het kwik tot boven de 25 graden. Het was van 29 juli 2017 geleden dat die temperatuur in Ukkel werd gehaald. Vandaag koelt het met temperaturen van ruim 20 graden en nog meer dan 25 graden in de Kempen niet meteen af, maar ruimt de zon wel plaats voor onweerswolken. De korte zomeropflakkering blijft dus niet duren.

In de loop van de ochtend trekt een onweerszone over ons land. De meest felle onweersbuien zijn voor het westen. Na die eerste storing komen we in koudere lucht terecht, waarna er nog meer buien volgen. In het oosten van het land kunnen die buien uitgroeien tot felle onweders met kans op hagel, rukwinden tot 60 km/uur en veel neerslag op korte tijd.