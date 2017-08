"We hadden een leuke dag op de voetbal en dan gebeurt zoiets"

Gisteren zijn in Morstel 2 supportersbussen aangevallen. Lewis (13) zat op een van bussen en is nog erg onder de indruk. "We hadden een leuke dag op de voetbal en dan gebeurt zoiets."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"We hadden een leuke dag op de voetbal en dan gebeurt zoiets"

Gisteren zijn in Morstel 2 supportersbussen aangevallen. Lewis (13) zat op een van bussen en is nog erg onder de indruk. "We hadden een leuke dag op de voetbal en dan gebeurt zoiets."