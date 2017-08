De supportersbussen werden in het centrum van Mortsel in een hinderlaag gelokt. De daders waren gemaskerd, maar het gaat wellicht om Antwerp-hooligans. “Op het gemeenteplein zagen we mannen helemaal in het zwart met bivakmutsen, sjaals rond zich en petten aan. Zij zaten ons op te wachten en toen we dichter kwamen zagen we dat ze stenen vast hadden. Iedereen was ineens super stil”, vertelt Lewis.