Nu was het aan het hof van beroep in Antwerpen om over het wrakingsverzoek te oordelen. Daar oordeelde men dat “het louter samen vertoeven van de parketmagistrate en de rechters in de beraadslagingskamer, onvoldoende is om een schijn van partijdigheid te wekken.” Het Hof wijst ook op het feit dat de rechters en de parketmagistrate niet met elkaar hebben gesproken over de zaak en dat de verdediging het tegendeel niet kan aantonen.

De advocaat die het wrakingsverzoek indiende, begrijpt de uitspraak niet. “Hoe kan ik dat nu in godsnaam gaan bewijzen? Moet ik die beraadslagingskamer dan gaan afluisteren? Ik kan dat nooit bewijzen. Dit arrest is de stille begrafenis van de wrakingsgrond”. De verdediging bekijkt of een derde cassatieberoep juridisch nog mogelijk is.