Oldtimer Fly in Schaffen lokt 13.000 liefhebbers van oude vliegtuigen

In Schaffen bij Diest had dit weekend voor de 34e keer de Oldtimer Fly In plaats, een feest voor liefhebbers van oude vliegtuigen. Er waren 130 toestellen te bewonderen en daar zaten enkele bijzondere exemplaren tussen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Oldtimer Fly in Schaffen lokt 13.000 liefhebbers van oude vliegtuigen

In Schaffen bij Diest had dit weekend voor de 34e keer de Oldtimer Fly In plaats, een feest voor liefhebbers van oude vliegtuigen. Er waren 130 toestellen te bewonderen en daar zaten enkele bijzondere exemplaren tussen.