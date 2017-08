Passagiers kunnen niet enkel via een organisatie als Claim It klacht indienen. Dat kan ook rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij. "In ruim de helft van de gevallen trekken wij echter naar de rechtbank. Luchtvaartmaatschappijen hanteren de strategie om te proberen onder de betaling uit te komen. Ze betalen liever tienduizenden euro's gerechtskosten. Eigenaardig, want passagiers vragen geen cadeau, maar wel iets waar ze recht op hebben. We zijn zelfs al tot bij het Hof van Cassatie geweest, wat aantoont hoe ver sommige maatschappijen willen gaan."

Wie een organisatie als Claim It inschakelt, betaalt wel een vergoeding voor hun tussenkomst. Als de schadeclaim nergens toe leidt, dan betaal je als consument niets. Wint Claim It de zaak, wat in de meerderheid van de gevallen zo is, dan betaal je 25% van de schadevergoeding plus btw. In bepaalde gevallen van overmacht, zoals extreem noodweer, een wilde staking of een terroristische aanslag, hoeven luchtvaartmaatschappijen nooit een schadevergoeding te betalen.