Vandaag waren ze bij de kinderwenshuizen op zoek naar extra bemanning. ”We kregen heel wat sollicitatiebrieven en nodigden een tiental mensen uit. Eigenlijk hebben we zo veel mogelijk zorgverleners uit Vlaanderen nodig, want we willen ons netwerk uitbreiden. Het is vooral heel belangrijk dat we koppels kunnen verwijzen naar zelfstandige psychologen of vroedvrouwen die we kennen en hebben opgeleid en die dicht in de buurt wonen van de koppels. Dan kunnen de mensen die zorg nodig hebben of wensen, sneller terecht bij deze specialisten, want niet iedereen woont dicht bij zo’n kinderwenshuis”, geeft Shanti nog mee.

Op termijn willen ze ook uitbreiden en meer kinderwenshuizen per provincie lanceren. Ook in Wallonië. “Maar nu willen we eerst zorgen dat alles goed verloopt in de kinderwenshuizen die al bestaan in Vlaanderen. Er zijn ook gemeenten die vragende partij zijn naar zo’n kinderwenshuis” aldus Shanti.