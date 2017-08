Recycling Netwerk pleit voor een systeem zoals in Duitsland, waar klanten 0,25 euro statiegeld terugkrijgen als ze de flessen terugbrengen naar de winkel.

"We zien dat daar 98 procent van de flessen en blikjes terug worden gebracht naar de winkel en dus ook worden gerecycleerd", legt de directeur van Recycling Netwerk, Rob Buurman, uit aan VRT Nieuws. "Daarnaast zien we dat hier 40 procent van het zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen. Als we daar statiegeld op zouden invoeren, zouden we het zwerfvuil meteen een stuk verminderen."

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet eerder al weten voorstander te zijn van de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes. Zij wil wel eerst de resultaten van de proefprojecten afwachten die lopen in enkele gemeenten.