De eeneiige tweeling werd in juli vorig jaar door Guinness World Records erkend als oudste mannelijke tweeling die nog in leven is. Pierre en Paul sliepen op dezelfde kamer in het woonzorgcentrum Ter Venne en waren onafscheidelijk. Elke dag genoot de tweeling samen van een glaasje rode Bordeaux-wijn. Ook op 8 juli van dit jaar, op hun verjaardag. "Ze vieren hun verjaardag met hun familie en een diner met champagne. De broers drinken nog alle dagen een glaasje Bordeaux en verkeren in goede gezondheid”, liet het personeel van het woonzorgcentrum toen weten.

Het duo werd geboren in 1913 in Dendermonde en de broers kregen de namen Pieter en Paulus. Ze werden in het Frans opgevoed en lieten zich dan Pierre en Paul noemen. De vader van de tweeling werkte als magistraat in Gent, waardoor de familie naar daar verhuisde. Uiteindelijk werd Pierre advocaat, Paul werd net als zijn vader magistraat. Gedurende vijf jaar leefden de twee gescheiden van elkaar. Achteraf ging Pierre naar zijn broer in Oudenaarde.

De tweeling was onafscheidelijk en deelden hun leven nooit met een vrouw. “Wij kwamen nooit overeen met elkaars vrouwen. We gingen veel uit vroeger, maar het klikte nooit tussen Pierre en mijn date of omgekeerd. Dus zijn we maar single en bij elkaar gebleven”, zei Pierre eens tijdens een zeldzaam interview in De Standaard.

De oudste mannelijke tweelingbroers ooit waren de Amerikaanse Glen en Dale Moyer, die in 1895 geboren werden en beiden 105 jaar oud werden.