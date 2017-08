Airwars is een ngo die de luchtaanvallen van de internationale coalitie tegen terreurorganisatie IS monitort. Gisteren lanceerde de organisatie op haar website het bericht dat België gelinkt wordt aan twee aanvallen in Irak waarbij in totaal twee burgerdoden en vier gewonden zijn gevallen. Het gaat om luchtaanvallen in Al Qaim, op 27 februari, en in Mosul, op 21 maart.

De internationale coalitie beschouwt de claims over burgerslachtoffers bij beide incidenten als "geloofwaardig" in haar rapporten, maar geeft geen informatie over welke landen deelnemen aan specifieke operaties. De bron van Airwars om de aanvallen aan België te linken is een "hoge Belgische ambtenaar".