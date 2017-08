Toen duidelijk werd dat er een kans was op fipronil in onze eieren besliste het Federaal Voedselagentschap om een aantal kippenbedrijven preventief te blokkeren. Dat de eieren worden getest op het luizenbestrijdingsmiddel, wisten we al, maar nu blijkt dat ook het vlees van de legkippen wordt geanalyseerd.

Eens het "uitgelegd" is, wordt een legkip namelijk geslacht. Het vlees ervan wordt niet gebruikt voor de klassieke kipfilets, maar wel bijvoorbeeld als soepkip.

"Momenteel analyseren we de kippen die klaar zijn om geslacht te worden", bevestigt Katrien Beullens van het Federaal Voedselagentschap aan VRT Nieuws. "Het is voor ons belangrijk dat er wordt aangetoond dat de kippen vrij zijn van fipronil vooraleer ze naar het slachthuis gaan en zo dus ook in de voedselketen terechtkomen."

Het Federaal Voedselagentschap benadrukt wel nog dat er geen probleem is bij de braadkippen, die wél worden gebruikt voor het stukje kipfilet op uw bord. "Die kippen worden geslacht vooraleer zich een probleem met bloedluizen kan stellen", zegt Beullens. "Producten met eventuele fipronil in worden daar dus niet gebruikt."