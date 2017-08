Meer nog. Hermens beweert dat hij de anonieme klokkenluider was die de NVWA – de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit – al in november op de hoogte bracht dat het verboden middel fipronil gebruikt werd in pluimveestallen. Hij vertelt dat hij documenten aantrof in de mailbox van Patrick R. die konden bewijzen dat Poultry-Vision fipronil had gekocht vanuit Roemenië en dat hij daarop de NVWA inlichtte dat zijn voormalige zakenpartner producten met fipronil aan Chickfriend had geleverd.

Hij begrijpt niet dat de NVWA zijn tip niet onmiddellijk intensiever onderzocht heeft en wil nu een schadeclaim bij de NVWA indienen. Die laatste heeft voorlopig nog niet gereageerd op de uitlatingen. Feit is wel dat er al een week lang een welles-nietes-spelletje woedt. Discussiepunt is of de NVWA in november al op de hoogte was of niet. In ieder geval hebben ze wel een anonieme melding gekregen, maar volgens hen was er toen "geen aanleiding om aan te nemen dat er een direct gevaar zou zijn voor de volksgezondheid."