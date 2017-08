"Als de Belgische organisatie niet bereid is de tekst aan te passen in lijn met de visie van de kerk, dan word ik als verantwoordelijke verplicht om de zorginstellingen los te koppelen van de congregatie," vertelt generaal-overste Stockman in De Tijd. Dat zou betekenen dat de katholieke identiteit van de Belgische tak wordt afgenomen en dat de orde zich losscheurt van zijn historische wortels in België.

Het Vaticaan heeft begin deze week een ultimatum gesteld aan de Belgische tak van de Broeders van Liefde. Indien de organisatie haar visie over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie niet bijstelt, dan dreigt de uitsluiting van de Belgische tak uit de orde.

De Belgische organisatie heeft die vorm van euthanasie onder strikte voorwaarden toegelaten in haar psychiatrische centra, maar René Stockman, de generaal-overste van de Broeders in het Vaticaan, is niet te spreken over die beslissing. Hij diende dan ook een klacht in bij het Vaticaan. In een interview met De Tijd heeft hij uitgelegd wat hem dwars zit.