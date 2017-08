"Het is verontrustend dat landen dreigen om producten uit de rekken te halen die geen eieren bevatten", stelt Nicholas Courant, woordvoerder van FEVIA, in "De Wereld Vandaag" op Radio 1. "Dat toont aan dat de rationaliteit toch een beetje zoek is."

De landen die onze voedingsproducten - met of zonder eieren - weigeren, eisen bepaalde garanties, bijvoorbeeld dat er tot zes maanden geleden geen fipronil aanwezig was in de Belgische voeding. Maar dat kan onmogelijk worden aangetoond, verduidelijkt Courant. In die periode werd immers nog niet getest op de aanwezigheid van het insecticide.