Uit de cijfers blijkt dat STEM-richtingen, zeg maar wetenschap en techniek, de jongste jaren een echte boost kennen in het algemeen secundair onderwijs. "Meer dan de helft van de leerlingen volgt daar een STEM-richting", vertelt minister van Onderwijs Crevits aan VRT-nieuws, "terwijl dat in het beroeps- en technisch onderwijs iets minder is". Volgens de minister is daar dus groei mogelijk. Temeer omdat er vandaag op de arbeidsmarkt veel vraag is naar jongeren met zo'n STEM-profiel. De minister verwijst bijvoorbeeld naar de richtingen "industriële wetenschappen" in het technisch onderwijs en "elektrische installaties" in het beroepsonderwijs. Leerlingen die die richtingen volgen hebben zo goed als meteen werk als ze afstuderen. Daarbij komt nog dat je met veel technische richtingen ook met succes kunt verder studeren in het hoger onderwijs. Er is dus geen enkele reden om niet voor een beroeps- of technische STEM-richting te kiezen, concludeert de minister.