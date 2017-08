Zonder voorbereiding ging Lieven vorig jaar de uitdaging aan want de honderd was iets wat hij altijd al had willen doen. Maar de tocht was zwaar. Loodzwaar. Rond de kilometer 70 belde Lieven zijn vriendin op om hem te gaan halen. Hij had de moed bijna opgegeven tot hij te horen kreeg dat de kinderen aan de volgende post op hun papa stonden te wachten. Lieven wist zich te herpakken en bereikte uiteindelijk de finish. “Vanaf het moment dat ik over de finish ging, dacht ik meteen: dit doe ik nooit meer”, zegt Lieven. Twee dagen later veranderde hij van gedacht.