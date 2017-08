Zelf omschrijft Van Tigchelt zijn werk als "zoeken naar dé speld in een hooiberg". "We moeten slimmer zijn dan de tegenstander." Het OCAD analyseert het dreigingsniveau in ons land en heeft een coördinerende taak. Tot op de dag van vandaag heerst er niveau drie in ons land en dat is niet voor niets.

"Voor een stuk is ons werk natuurlijk altijd chaos als er iets gebeurt, maar op het crisiscentrum is er heel veel ervaring. Iedereen kent daar zijn of haar plaats. Als er iets gebeurt, is er meteen een enorme focus. Iedereen weet wat hij moet doen."

De schok komt pas achteraf, vertelt hij. "Bij mij is dat pas vooral gekomen als er contact geweest is met slachtoffers en nabestaanden. Het is natuurlijk voor hen - en voor alle burgers - dat wij ons werk moeten vervullen."