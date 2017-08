"Een alerte klant stuurde ons onlangs een mailtje dat dat product van dezelfde firma afkomstig is als het bedrijf dat nu in de media komt rond het fipronilschandaal", gaat Boone voort. "Voor alle zekerheid gingen we vragen om het product terug te brengen en gingen we alles overhandigen aan het Federaal Voedselagentschap."

De huiszoeking van gisteren was volgens Boone gisteren ook duidelijk gericht op het bewuste middel. "We hebben meteen het product overhandigd, net als de doos waarin we alles verzamelden."

De dierenartsenkliniek zat al samen met het Federaal Voedselagentschap om te kijken of ze zich burgerlijke partij kunnen stellen.