Kustgemeenten onder water na intense wolkbreuk

Een deel van de Westkust is gisterenavond getroffen door noodweer. Vooral De Panne kreeg het zwaar te verduren. Volgens onze weerman Frank Deboosere viel er in 24 uur tijd 94 liter water per vierkante meter.

