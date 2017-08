Politie en parket speuren naar fipronil in België en Nederland

Het gerechtelijk onderzoek naar hoe fipronil in kippenstallen terechtkwam is vanmiddag in een stroomversnelling terecht gekomen.

