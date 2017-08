Volgens Demeyere vertrok de Airbus A320 van de Estse luchtvaartmaatschappij Smartlynx, gecharterd door TUI, gistermiddag zonder problemen. Aan boord zaten 180 vakantiegangers.

De helft van de passagiers moest naar Lanzarote en bereikte gisteren gewoon zijn vakantiebestemming. Maar doordat er bij een controle een technisch mankement werd vastgesteld, kon het vliegtuig met de overige vakantiegangers, die naar Fuerteventura moesten, niet onmiddellijk doorvliegen.

"We stuurden vorige nacht een wisselstuk op", zegt Demeyere. "Van zodra we wisten dat een oplossing meerdere uren in beslag zou nemen, brachten we alle passagiers onder in een hotel. Maar eenmaal het wisselstuk gearriveerd, bleek dat een honderd procent veilige oplossing nog steeds niet mogelijk was. We lieten daarom een nieuw wisselstuk overvliegen, samen met een technicus."

TUI zorgde intussen voor een ferry voor de passagiers die naar Lanzarote moesten, een overtocht van ongeveer een halfuur. De vakantiegangers in Lanzarote en Fuerteventura daarentegen, die met het toestel weer naar Brussel moesten, moeten een extra dag wachten. In totaal gaat het om 169 passagiers, 68 in Lanzarote, 101 in Fuerteventura. In afwachting van hun terugvlucht morgenvoormiddag kregen zij een nieuwe hotelovernachting aangeboden.

"Op die manier hebben we voldoende tijd om de technische problemen op te lossen. De vakantiegangers kunnen op die manier bovendien op de meest comfortabele manier terugkeren", zegt Demeyere.