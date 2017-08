Tijdens de vlindertelling peilde Natuurpunt ook naar de impact van de buxusmot. De aanwezigheid blijkt sterk te verschillen van regio tot regio.

Zo meldt in Antwerpen 69 procent van de buxuseigenaars schade, in Vlaams-Brabant 60 procent, in Oost-Vlaanderen 57 procent en in Limburg 51 procent. Met 12 procent blijft West-Vlaanderen grotendeels gespaard. Het grootste aandeel zware schade, waarbij er nog nauwelijks groene bladeren overblijven, is er in Antwerpen (39 procent) en Vlaams-Brabant (34 procent).

Bij beperkte schade onderneemt een derde van de bevraagde bezitters van een buxus geen actie. Vierentwintig procent kiest voor chemische bestrijding, 22 procent voor biologische bestrijding, 13 procent voor het manueel verwijderen van de rupsen en 10 procent voor het verwijderen van de buxusplanten. Bij zware schade kiest 41 procent ervoor de planten te verwijderen. 18 procent onderneemt geen actie, 16 procent kiest voor chemische en 15 procent voor biologische middelen en 9 procent voor manuele verwijdering.

Natuurpunt raadt het gebruik van chemische middelen af omdat deze ook andere organismen kunnen treffen. Naast het manueel verwijderen van de rupsen wordt ook het gebruik van feromoonvallen geadviseerd die de mannetjes van de buxusmot lokken en van biologische bestrijdingsmiddelen. Deze zijn echter enkel beschikbaar voor professionele tuinaannemers.

Omdat buxus geen aanwinst is voor de natuur in de tuin, suggereert Natuurpunt ook om van de nood een deugd te maken en ze te vervangen door bijvoorbeeld lavendel of marjolein, gemengde hagen met liguster, meidoorn, sporkehout of veldelsdoorn die ecologisch interessanter zijn.

In het Belang van Limburg hekelt Karel Goossens, voorzitter van de Buxusvereniging België, het feit dat het biologisch middel Xentari in ons land enkel mag verkocht worden aan professionelen en niet aan particulieren. In enkele buurlanden is het middel wel vrij te koop. In Frankrijk is volgens Goossens de plaag onder meer door gebruik van dit product terug onder controle. Hij vraagt dan ook de opheffing van het verbod.

Jan Eyckmans van FOD Volksgezondheid motiveert het verbod doordat middel het koud moet bewaard worden in een koelkast zonder voeding. En bij contact met het middel kunnen bovendien allergische reacties optreden.