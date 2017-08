Op 11 plaatsen in ons land heeft de federale politie vandaag huiszoekingen uitgevoerd in het kader van het fipronildossier. Een zaakvoerder van een desinfecteerbedrijf in de Kempen, waar de politie deze ochtend binnengevallen is, getuigt anoniem in "Terzake". Hij snapt niet hoe de politie bij hem terechtkwam.

"Er is vanmorgen een huiszoeking gebeurd in het kader van de fipronilzaak. Wij zitten in de braadkippensector, ik heb geen enkele klant in de legkippensector. We hebben met deze zaak niets te maken. Dat is zo simpel als één en één twee is."

Hij vertelt dat zijn bedrijf niet in de legkippensector zit. "Als de onderzoekers vanmorgen twee minuten de administratie nagekeken hadden, hadden ze meteen kunnen constateren dat we geen enkele klant in de legkippensector hebben. Wij zitten volledig in de vleeskippensector en bloedluizen komen in onze sector niet voor. Ik had vóór deze zaak nog nooit van fipronil gehoord."