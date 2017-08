In 2016 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 83,8 jaar voor vrouwen en 79,0 jaar voor mannen. Voor de hele bevolking bedroeg ze 81,4 jaar, een stijging van 0,5 jaar in vergelijking met 2015.

De levensverwachting ligt hoger in Vlaanderen (82,4 jaar) dan in Brussel (81,2 jaar) en Wallonië (79,7 jaar). Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië wordt bovendien steeds groter: van 2 jaar in 1996 naar 2,7 jaar in 2016. De stijging was in 2016 hoger bij vrouwen dan bij mannen. Het aloude vrouwelijke voordeel bedraagt nu 4,84 jaar, al wordt de kloof tussen mannen en vrouwen geleidelijk kleiner.