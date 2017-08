"Pompes Funébres Islamique de Belgique" is de grootste islamitische begrafenisonderneming in ons land. Jamal Bentahar heeft de onderneming ruim 20 jaar geleden opgericht. Hij was toen de enige in ons land die het deed. Naast islamitische begrafenissen bij ons, regelt de begrafenisonderneming ook begrafenissen in landen van herkomst. In Brussel en Wallonië merkt Bentahar een duidelijke stijging van islamitische begrafenissen. In Vlaanderen is het aantal stabieler. Momenteel zijn begrafenissen in Belgische bodem al goed voor 15 procent van zijn werk.

Toch ziet Bentahar de begrafenissen in landen van herkomst niet onmiddellijk verdwijnen. "Er is natuurlijk de emotionele band met het land van herkomst, maar ook de kostprijs speelt zeker een rol", zegt de begrafenisondernemer. "De meeste Noord-Afrikaanse Belgen (red. van de eerste en tweede generatie) hebben een verzekering in het land van herkomst die de repatriëringskosten dekt", zegt hij.

Voor een repatriëring naar Marokko, Algerije of Tunesië betaalt u zonder zo'n verzekering 2.500 à 3.000 euro. Een islamitische begrafenis in België kost volgens Bentahar al snel bijna 5.000 euro.