Auteur: Bart Rooms

Bart Rooms In vijf jaar tijd is het gebruik van de pijnstiller oxycodon in ons land verdubbeld. In 2015 namen ongeveer 66.000 patiënten het middel. Oxycodon is een sterke pijnstiller die wordt gebruikt bij hevige pijnen. “We moeten waakzaam zijn want het gebruik is niet zonder risico’s”, zegt Cathy Matheï van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde aan de KUL.