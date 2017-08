Wie hiermee niet tevreden is is het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez). Samen met onder andere Kom op tegen Kanker en de Stichting Tegen Kanker hebben ze een open brief geschreven naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Wat hen vooral stoort is dat Philip Morris een commerciële strategie nastreeft. Een IQOS sigaret zou binnen de 5 minuten opgerookt zijn. Hierdoor krijg je als roker goesting om snel een tweede op te steken. Bovendien is er een belangrijk verschil met de e-sigaret. In de IQOS zit gewone tabak die opgerookt wordt, terwijl rokers van een e-sigaret dampen en nicotine inhaleren. De hoeveelheid nicotine kan bij een e-sigaret ook aangepast worden, en bij de IQOS is dat niet het geval.

In diezelfde open brief vragen Vigez, Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker aan De Block om de IQOS te verbieden "totdat onafhankelijke studies aantonen dat IQOS veilig is voor de gebruikers en hun omstaanders."

De nieuwe sigaret is bij ons nog niet in de handel verkrijgbaar, maar je kunt ze wel online kopen.