De Zwitserse autoriteiten hebben intussen de betrokken landen een lijst met hun onderdanen op de vluchten bezorgd. "Bij dit incident was één Belgische passagier betrokken. In samenwerking met het FANC contacteerde de FOD Volksgezondheid deze passagier om hem te informeren over de dosis die hij mogelijk opliep tijdens deze vlucht", stelt het FANC, "en ook om hem ervan te verzekeren dat deze blootstelling geen significante gevolgen heeft voor zijn gezondheid. De passagier moet dus geen specifieke maatregelen nemen."

Uit een verdere analyse blijkt volgens het FANC dat andere betrokken in België - zoals afhandelaars op Zaventem en de transporteur in België - maximale doses "ruim onder" de 1 mSv zouden hebben opgelopen. Het FANC heeft geen informatie over de activiteiten op Egyptisch grondgebied. Het maakte de eigen informatie over aan de Egyptische collega's.

Tot slot blijft ook het niveau 2 - een 'incident' - gehandhaafd op de INES-schaal (International Nuclear Event Scale).