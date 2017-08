De federale politie is binnengevallen op verschillende adressen in het hele land. Op welke plaatsen precies, heeft het parket nog niet bekendgemaakt, maar later vandaag zal het dat wel doen. Het Nederlandse parket laat intussen weten dat ook daar huiszoekingen aan de gang zijn. Dat is niet te verwonderen, aangezien er een gelijklopend onderzoek aan de gang is.

Eerder, op 19 juli, was er al een huiszoeking geweest bij het bedrijf Poultry-Vision Dat is één van de hoofdrolspelers in het fipronil-verhaal dat 10 dagen geleden aan het licht kwam. Poultry-Vision, een bedrijf uit Weelde, in de Kempen zou het verboden fipronil in een legaal luizenbestrijdingsmiddel hebben vermengd.

Het product bleek goed te werken en werd daardoor op redelijk korte tijd in veel kippenbedrijven gebruikt. Poultry-Vision verkocht het insecticide aan het Nederlandse bedrijf Chickfriend. Doordat dat bedrijf het product gebruikte in Nederlandse kippenbedrijven, raakten ook in Nederland eieren besmet met fipronil.

In beide landen wordt op dit moment een gerechtelijk onderzoek gevoerd naar het ontstaan en verspreiding van fipronil.