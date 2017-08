De fipronilcrisis laat zijn sporen na bij de eierboeren. De Boerenbond raamt de schade op zo'n 10 miljoen euro. De voorbije maanden werden 86 bedrijven tijdelijk geblokkeerd. Zij hebben schade geleden, omdat hun eieren niet meer verkoopbaar waren op de versmarkt, waar ze het meeste opbrengen. In 20 bedrijven met leghennen is fipronil gevonden. De hele productie wordt er nu vernietigd. Het gaat om miljoenen eieren.

Om die eieren op te halen en te verwerken worden gespecialiseerde firma's ingeschakeld. Doordat de eieren (mogelijk) met fipronil zijn besmet, mogen ze niet rechtstreeks of onrechtstreeks in de voedselketen belanden. Ze behoren wettelijk gezien tot de zwaarste categorie van dierlijk afval. De eieren verwerken in veevoeder of in meststoffen is dus uit den boze, maar wat gebeurt er dan wel mee?