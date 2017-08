Ethicus en filosoof Ignaas Devisch noemt die laatste eis van het Vaticaan in De Standaard onaanvaardbaar. "Rome dreigt hiermee de klok terug te draaien. Als de aanpassing van de Belgische Broeders van Liefde wordt teruggeschroefd, dan wordt de vooruitgang in het euthanasiedebat waar we al jaren op wachten gewoon ongedaan gemaakt", legt hij aan onze redactie uit.

"De Belgische orde heeft met hun bijsturing van de euthanasienota simpelweg conform de Belgische wetgeving gehandeld. Sinds 2002 is er immers de wet op de patiëntenrechten. De autonomie van elke patiënt staat daarin centraal. Dat de Kerk dit aan de kant schuift, met het argument dat het leven absoluut is, is hun goed recht, maar wel op zijn zachtst gezegd storend."