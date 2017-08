Eind vorige maand zette prins Laurent een foto op Twitter, van zijn aanwezigheid op de Chinese ambassade, bij een viering van het 90-jarige bestaan van het Chinese leger.

De tweet dreigt de prins zuur op te breken, want in de Wetstraat zijn de meerderheidspartijen not amused over de démarche van de prins, want de prins bracht dit bezoek zonder toestemming van de regering. Premier Michiel dreigt er zelfs mee in de dotatie van de prins te snijden.

Of dit nu de prins heeft laten besluiten om zijn account eigenhandig of onder druk te verwijderen, is niet duidelijk. Het zou eventueel ook kunnen dat zijn twitternaam is veranderd. Hoe het ook zij, de prins is niet bereikbaar voor commentaar en zijn advocaat kon er niets meer over vertellen. Op het kabinet van de premier was men ook niet op de hoogte van het verwijderen van het account.