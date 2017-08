Toch zijn er opvallende gelijkenissen tussen de hoofd- en de bloedluis. Een eerste parallel is de wildgroei aan middeltjes om beide parasieten te bestrijden. Voor hoofdluis zijn er tientallen chemische producten, vaak in de vorm van een shampoo of haarlotion. Er zijn ook ontelbare huis-, tuin- en keukenmiddeltjes, van kokosolie en anijs tot vaseline en zelfs mayonaise. Voor de durvers is er ten slotte een elektrische kam, die luizen genadeloos elektrocuteert.

Ook in de kippensector is er een wildgroei aan middeltjes. Het meest voor de hand liggend zijn natuurlijk pesticiden, zoals het verboden fipronil: op korte termijn vaak effectief, maar gevaarlijk voor de volksgezondheid. En verboden, natuurlijk, dat ook. Kippenboeren bestrijden bloedluis daarom vaak met natuurlijke producten. Zo kan je de zitstokken van je kippen insmeren met slaolie. Je kan ook knoflook vermengen in hun drinkwater. De bloedluizen zouden het knoflookbloed minder graag lusten, waardoor ze na verloop van tijd gewoon uitdrogen. En er is natuurlijk ook Dega-16, een product op basis van menthol en eucalyptus.