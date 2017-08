Op dit moment wordt de man psychiatrisch onderzocht, om na te gaan of hij gedwongen moet worden opgenomen. “We hebben een procedure tot collocatie opgestart”, zegt parketwoordvoerder Pierre Geerinckx. “Er wordt nu door psychiaters nagegaan of hij aan de voorwaarden voldoet van een gedwongen psychiatrische opname. Als blijkt dat hij een gevaar vormt voor zichzelf, of voor andere mensen, dan kan hij colloqueerd worden.” Volgens het parket gaf hij een heel verwarde indruk gisteren.

De bestuurder is een man van Rwandese afkomst geboren in 1981. Hij is niet gekend bij politie of justitie en al helemaal niet voor terrorisme.