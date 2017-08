Advocate van Cococinelle verrast door timing sluiting

Kinderhotel Cococinelle in Waregem is zijn vergunning kwijt. De vrouw die de kinderopvang uitbaat, wordt ervan verdacht 20 kinderen mishandeld te hebben. De advocate van de vrouw reageert verrast op de beslissing om de vergunning nu in te trekken.

