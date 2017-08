Bedrijfsleiders zien over het algemeen in dat bijkomende, duurzame maatregelen nodig zijn om toekomstige gezondheidsrisico's te verkleinen. Ze zien daarbij onder meer heil in jobrotatie, waarbij werknemers makkelijk van functie kunnen veranderen binnen het bedrijf.



"Er is duidelijk een schaarste op de arbeidsmarkt. Bedrijven beseffen dan ook hoe belangrijk het is geworden om hun talent in kaart te brengen en te behouden", zegt Peter Tuybens, directeur bij Acerta. "Uit de studie blijkt dat de bewustwording hiervan vooral is gestegen voor wat betreft de arbeiders. Daar geeft 40 procent van de CEO's aan dat zij makkelijk van functie kunnen veranderen. Twee jaar geleden was dat nog 29 procent."



Hoewel bedrijfsleiders dus de hand in eigen boezem steken, verwachten ze ook wel meer initiatief van personeelsleden. Een op de drie CEO's wil dat werknemers zelf meer feedback vragen, nadenken over de eigen loopbaan of levenslang leren.