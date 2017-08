Het FAVV moet toezien op die zelfcontrole. Maar net daar schort het, oordeelde het Rekenhof eerder dit jaar na een doorlichting. Veel operatoren werden de voorbije jaren weliswaar gecontroleerd op diverse specifieke hygiënevoorschriften, maar "ontsnapten lange tijd aan een controle van hun autocontrolesysteem", luidde de kritiek toen.

Beter zou zijn om bij specifieke controles meteen ook het autocontrolesysteem tegen het licht te houden. Want louter op basis van de inspectievragen naar specifieke hygiënevoorschriften "kan niet worden beoordeeld in welke mate het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd, betrouwbaar is", aldus het Rekenhof.

Het voedselagentschap reageerde toen dat de audit van het Rekenhof gebaseerd was op cijfers van 2013 en dat de situatie op het terrein intussen geëvolueerd is. Na ontvangst van een voorlopig verslag in 2016 had het FAVV de aanbevelingen van het Rekenhof ook grondig onderzocht, telkens een reactie geformuleerd en voor een aantal zelfs een actie voorgesteld.

Het is overigens bij dergelijke zelfcontrole dat de fipronilbesmetting is vastgesteld. Eerst in ons land en later ook in de buurlanden.