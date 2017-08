Gedurende tien dagen werd het bedrijf van de Hoogstraatse pluimveehouder Paul Geens geblokkeerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om te controleren of er fipronil in zijn eieren zat. Hij mocht in die periode geen eieren laten vertrekken, omdat hij op een "potentiële klantenlijst" stond van een bedrijf dat fipronil verkoopt.

Hij blijft nu achter met zo’n 700.000 onverkochte eieren, maar de pluimveehouder vreest niet dat hij ze moet weggooien. Volgens hem raken de eieren wel verkocht, want er is uiteindelijk niets mis mee. Hij heeft alleen schrik dat hij een veel lagere prijs gaat krijgen voor zijn eieren, omdat het vertrouwen van de consument geschaad is.