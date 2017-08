Ons land voert de strijd tegen kinderporno op, zowel wat het bezit als het verspreiden en verhandelen er van betreft. Vorig jaar werden 71 mensen veroordeeld voor handel in kinderporno. In vergelijking met 2012 is dit een verdubbeling (35). In 2015 waren het er 64. Op dit misdrijf staan straffen van 5 tot 10 jaar.

In 2016 werden er ook 172 veroordelingen uitgesproken voor het bezit van kinderporno. Ook hier is de voorbije 5 jaar een stijgende trend merkbaar, met 117 veroordelingen in 2012, 149 in 2013 en 158 in 2014. Alleen in 2015 waren het er meer (182). Straffen kunnen oplopen van 1 maand tot 1 jaar.