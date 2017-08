De jongste dagen ligt het FAVV onder vuur wegens zijn aanpak van de fipronilcrisis met eieren. Zo klinkt kritiek als zou het agentschap te traag hebben gecommuniceerd. In "Terzake" spreekt gedelegeerd bestuurder Herman Diricks die kritiek vanavond met klem tegen.

"Het klopt dat we op 2 juni een eerste signaal hebben gekregen en dat we op 1 augustus een eerste keer hebben gecommuniceerd", zegt hij. "We hebben meteen na het eerste signaal acties ondernomen, maar op dat moment was het nog niet nodig daarover te communiceren. Op het moment dat we relevante informatie hadden, hebben we dat wel gedaan."

"We hebben nooit geprobeerd iets te verstoppen", benadrukt hij. "In de eerste plaats hebben we geprobeerd vat te krijgen op het probleem. In al onze acties hebben we altijd de volksgezondheid in het achterhoofd gehouden. Het is niet zo dat we absoluut niet wilden communiceren. In dit geval wees onze informatie erop dat we niet vroeger moesten communiceren."