Met maximale waarden van 0,092 mg/kg wordt het veiligheidsvenster dus heel eng, aldus Tytgat. "Je kan absoluut niet meer zeggen dat we ver onder de grens zitten, want zo is het niet", waarschuwt hij. "We flirten met de veiligheidsgrens."

Gisteren stelde Tytgat nog dat iemand die 70 kilogram weegt maximaal een vijftiental eieren mag eten zonder gezondheidsrisico's. Maar uitgaand van een veiligheidsgrens van 0,005 mg/kg ziet de situatie er toch helemaal anders uit. Een persoon van vijftig kilo mag aldus Tytgat maximaal maar vier eieren per dag eten, een kind van 25 kilo hoogstens twee.