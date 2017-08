Zaterdag was het klimaat niet zo goed, zegt Natuurpunt. "Zondag was het grootste deel van de dag wel ideaal om vlinders te spotten. Toch lagen de aantallen aanzienlijk lager dan de voorbije jaren. Gemiddeld werden per tuin slechts zes exemplaren van vier soorten gemeld. Het is daarmee het op twee na zwakste resultaat in 11 jaar tijd. Dat lijkt grotendeels te wijten aan de vroege vlinderpiek, veroorzaakt door het bijzonder warme voorjaar van 2017. Hierdoor vlogen de meeste soorten twee tot vier weken vroeger dan gemiddeld, waardoor hun vliegperiode bijna voorbij was."

De meeste vlinders leven maar een paar weken, zegt Vanreusel. "De koolwitjes bleven dit jaar stabiel terwijl de andere soorten minder gezien werden. De kolibrievlinder werd dit jaar wel relatief vaak waargenomen en ook minder algemene soorten zoals de glasvleugelpijlstaart, de keizersmantel en het kaasjeskruiddikkopje werden waargenomen."

In de top tien werden verder drie zandoogjes opgemerkt. "Op maandagochtend stond het oranje zandoogje op 4, bont zandoogje op 5 en bruin zandoogje op 6. Daarna volgde de gehakkelde aurelia. De dagpauwoog stond slechts op de 8e plaats. Kleine vos en citroenvlinder sluiten de top tien af."