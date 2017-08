Consumentenorganisatie Test-Aankoop is boos over de manier waarop het voedselagentschap heeft gecommuniceerd. "Door haar gebrek aan communicatie en transparantie heeft het voedselagentschap FAVV het omgekeerde bereikt van wat ze beoogde. "

"Ook al blijkt uit alle analyses dat het gevaar voor de gezondheid minimaal is, toch is het noodzakelijk dat de lotnummers van de gecontamineerde producten, net zoals in Nederland, onmiddellijk publiek worden gemaakt. De consument moet zelf kunnen beslissen of hij de betrokken eieren consumeert of niet", vindt Test-Aankoop.

"Voor de consument is het zeer verwarrend te zien dat supermarkten producten uit hun rekken halen terwijl zij zelf niet kunnen weten of de eieren die in hun koelkast liggen al dan niet gecontamineerd zijn", schrijft Test-Aankoop, die de bevoegde ministers Ducarme en De Block vraagt het FAVV te verplichten om dit te doen.