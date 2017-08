“De druk is groot en de job is zwaar”, zegt Marie-Jeanne Baelmans. “60 tot 70 werkuren op één week is veel. Te veel. Het vraagt veel van de directeurs en weegt zwaar door op hun privéleven”. Als één van de belangrijkste reden, ziet zij de gebrekkige omkadering. “Er is een tekort aan pedagogische- én administratieve omkadering. De directeur komt daardoor ook niet toe aan zijn kernopdracht. Hij is vaak klusjesman, bouwdossier-deskundige, mentor van startende leerkrachten, vervanger van zieke collega’s”. De lijst met niet-onderwijs gebonden taken is volgens Baelmans bijzonder groot.