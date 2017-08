Tytgat rekent voor dat iemand van 70 kilogram dus een vijftiental eieren per dag kan eten alvorens - door de fipronil - mogelijk gezondheidsproblemen te krijgen.

"Dit is geruststellend", reageerde Tytgat aan Belga. Hij riep het federaal voedselagentschap FAVV gisteren nog op om de staalnames bekend te maken.

"Ik weet wat de acute referentiedosissen zijn: hoeveel mag een persoon maximaal binnenkrijgen om niet ziek te worden. Als het FAVV die waarden van alle loten zou geven, zou ik de boodschap kunnen geven om het Voedselagentschap te geloven, of niet", zei hij toen.

En dat doet de toxicoloog van de KU Leuven nu dus ook. Gaat het inderdaad om maximaal een tiende van de referentiedosis, dan moet iemand van 70 kilogram volgens hem al een vijftiental eieren van 60 gram per dag eten alvorens er mogelijk een effect is op diens gezondheid.

Voor een kind van 23 kilogram gaat het nog steeds om vijf eieren, rekent Tygtat voor met de wiskundige 'regel van drie'.

Tytgat benadrukt dat hij nooit getwijfeld heeft aan de beoordeling van het FAVV over de impact op de volksgezondheid. "Maar was dit enkele dagen eerder al gecommuniceerd, dan hadden we dat veel sneller kunnen vertalen naar een duidelijke boodschap voor de mensen. Want het is toch veel makkelijker te begrijpen dat een volwassen man tot vijftien eieren moet eten voor er een risico optreedt?", besluit hij.