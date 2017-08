Sinds gisteren zwelt de kritiek aan op het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Dat wist immers al sinds juni dat er mogelijk een pluimveebedrijf was besmet met het ontluizingsproduct fipronil. Dat was nog lang voor de crisis vooral losbarstte in Nederland.

Kersvers minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft in een reactie nu aan het FAVV om een "omstandig verslag" gevraagd over hetgeen de organisatie heeft gedaan sinds ze de eerste informatie kreeg.